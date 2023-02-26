Матрона Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1838 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Георгий (Егор) Николаев

Отец ребёнка: Николай Сергеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1856

Сын: Филимон Николаев

Отец ребёнка: Николай Сергеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: София Николаева

Отец ребёнка: Николай Сергеев

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Сергеев

Смерть
Неизвестно
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