Матрона Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1839
Отец ребёнка: Николай Сергеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1856
Сын: Филимон Николаев
Отец ребёнка: Николай Сергеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: София Николаева
Отец ребёнка: Николай Сергеев
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Сергеев
Смерть
Неизвестно