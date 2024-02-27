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Амитиров Гурий Евплович

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Место рождения

Малое Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.10.1892

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амитирова (Тургенева) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Амитиров-Тургенев Алексей Гурьевич

Мать ребёнка: Амитирова (Тургенева) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
03.03.1927

Сын: Амитиров-Тургенев Юрий Гурьевич

Мать ребёнка: Амитирова (Тургенева) Татьяна Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва

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