Амитиров Гурий Евплович
Место рождения
Дата рождения03.10.1892
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Амитиров-Тургенев Алексей Гурьевич
Мать ребёнка: Амитирова (Тургенева) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
03.03.1927
Сын: Амитиров-Тургенев Юрий Гурьевич
Мать ребёнка: Амитирова (Тургенева) Татьяна Алексеевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва