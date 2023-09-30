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Путятов Иван Иванович

Место рождения

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.04.1917

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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ОП
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Место
Комментарий
Рождение
26.04.1917

Отец: Путятов Иван Филиппович

Мать: (Казакова) Елена Матвеевна

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1981

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