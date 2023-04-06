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Елизар Киреев

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Место рождения

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Кир Антипин

Мать: Наталья Калинина

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Федор Елизаров

Мать ребёнка: Марфа

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Степанида Елизарова

Мать ребёнка: Марфа

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Авдотья (Евдокия) Елизарова

Мать ребёнка: Марфа

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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