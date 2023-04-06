Елизар Киреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Кир Антипин
Мать: Наталья Калинина
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Федор Елизаров
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Степанида Елизарова
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Авдотья (Евдокия) Елизарова
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834