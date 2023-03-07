Наталья Калинина
Место рождениясело Озимки, город Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
село Озимки, город Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Елизар Киреев
Отец ребёнка: Кир Антипин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кир Антипин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1774