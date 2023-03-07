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Наталья Калинина

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Место рождения

село Озимки, город Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

село Озимки, город Карсун, Карсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Елизар Киреев

Отец ребёнка: Кир Антипин

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кир Антипин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1774
Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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