Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Федор Елизаров

Отец ребёнка: Елизар Киреев

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Степанида Елизарова

Отец ребёнка: Елизар Киреев

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Авдотья (Евдокия) Елизарова

Отец ребёнка: Елизар Киреев

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизар Киреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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