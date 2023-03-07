Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Федор Елизаров
Отец ребёнка: Елизар Киреев
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Степанида Елизарова
Отец ребёнка: Елизар Киреев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Авдотья (Евдокия) Елизарова
Отец ребёнка: Елизар Киреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елизар Киреев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834