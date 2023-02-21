Попова Лидия Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Попова Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Попова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1971
Сын: Попов Игорь
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно