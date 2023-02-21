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Попова Ирина
Попова Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1957
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Попова Лидия Игоревна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать:
Попова Лидия Игоревна
Смерть
1957
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