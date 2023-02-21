Попова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: Попова Лидия Игоревна

Смерть
1957
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