Кузин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1918

Сын: Кузин Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Лидия Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качаев Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

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