Коваленко Александр Александрович
мужской, родился 15.03.1911, Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
умер 1971, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Фохт Елизавета Сергеевна30.07.1915 г.р.
Дети
Коваленко Сергей Александрович1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фохт Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Коваленко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Фохт Елизавета Сергеевна
Смерть
1971
Москва, город федерального значения Москва