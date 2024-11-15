Коваленко Александр Александрович 15.03.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Коваленко Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.03.1911, Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

умер 1971, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Фохт Елизавета Сергеевна30.07.1915 г.р.
Дети
Коваленко Сергей Александрович1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фохт Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Коваленко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Фохт Елизавета Сергеевна

Смерть
1971
Москва, город федерального значения Москва

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