Бойко Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения12.11.1868
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1868
Отец: Бойко Никита Иванович
Мать: Бойко Феодосия Ильинична
Бракосочетание
30.01.1894
Жена: Бойко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1894
Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1896
Сын: Бойко Петр Иванович
Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
05.02.1898
Сын: Бойко Федор Иванович
Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1899
Дочь: Зимина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
09.12.1901
Сын: Бойко Павел Иванович
Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
08.07.1904
Сын: Бойко Иван Иванович
Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
30.12.1906
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1907