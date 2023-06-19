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Бойко Иван Никитич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.11.1868

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1868

Отец: Бойко Никита Иванович

Мать: Бойко Феодосия Ильинична

Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Бойко Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1894

Сын: Бойко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1896

Сын: Бойко Петр Иванович

Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Бойко Федор Иванович

Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1899

Дочь: Зимина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
09.12.1901

Сын: Бойко Павел Иванович

Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Бойко Иван Иванович

Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
30.12.1906

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Бойко Прасковья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1907