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Бойко Никита Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: Бойко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Степаненко Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
1859

Сын: Бойко Сергей Никитич

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
03.10.1862

Дочь: Надежда Никитична

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бойко Иван Никитич

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
14.07.1866

Сын: Бойко Владимир Никитич

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
12.11.1868

Сын: Бойко Иван Никитич

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
16.01.1871

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
17.04.1874

Дочь: Феодосия Никитична

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
25.01.1877

Сын: Бойко Григорий Никитич

Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Феодосия Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно