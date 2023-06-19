Бойко Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: Бойко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Степаненко Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бойко Сергей Никитич
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
03.10.1862
Дочь: Надежда Никитична
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бойко Иван Никитич
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
14.07.1866
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
12.11.1868
Сын: Бойко Иван Никитич
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
16.01.1871
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
17.04.1874
Дочь: Феодосия Никитична
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
25.01.1877
Мать ребёнка: Бойко Феодосия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Феодосия Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно