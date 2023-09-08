Шишкин Герман Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Герман Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Василий Георгиевич

Мать: Шишкина Лидия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бояринцева Елена Германовна

Мать ребёнка: Шишкина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Светлана Германовна

Мать ребёнка: Шишкина Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
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