Шишкин Герман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Василий Георгиевич
Мать: Шишкина Лидия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бояринцева Елена Германовна
Мать ребёнка: Шишкина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Светлана Германовна
Мать ребёнка: Шишкина Валентина Павловна
Смерть
Неизвестно