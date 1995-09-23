Бурова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1911

Дата смерти

23.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1929

Дочь: Панова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Буров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.09.1933

Сын: Буров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Буров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Юрий Иванович

Отец ребёнка: Буров Иван Васильевич

Смерть
23.09.1995
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