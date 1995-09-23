Бурова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1911
Дата смерти23.09.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1929
Дочь: Панова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Буров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1933
Отец ребёнка: Буров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Юрий Иванович
Отец ребёнка: Буров Иван Васильевич
Смерть
23.09.1995