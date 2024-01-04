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Буров Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1908

Дата смерти

21.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908

Отец: Буров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1929

Дочь: Панова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бурова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1933

Сын: Буров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бурова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Юрий Иванович

Мать ребёнка: Бурова Александра Васильевна

Смерть
21.11.1979
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