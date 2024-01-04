Буров Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1908
Дата смерти21.11.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908
Отец: Буров Василий
Рождение ребёнка
22.11.1929
Дочь: Панова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бурова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
15.09.1933
Мать ребёнка: Бурова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Юрий Иванович
Мать ребёнка: Бурова Александра Васильевна
Смерть
21.11.1979