Бабичев Максим Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2003
Место жительства
С 21.09.2003 по 01.01.2011
Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Место жительства
С 01.01.2011 по 20.08.2014
Кобяки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 20.08.2014 по 27.08.2021
Дулово, Чехов, Московская область
Место жительства
27.08.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург