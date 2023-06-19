Бабичев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабичев Дмитрий Николаевич

Бабичев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область

Дата рождения

27.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1976

Отец: Бабичев Николай Борисович

Мать: Бабичева Татьяна Алексеевна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1999

Дочь: Бабичева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Григорчук Светлана Викторовна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Бракосочетание
С 1999 по 2005

Жена: Григорчук Светлана Викторовна

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.2003

Сын: Бабичев Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Григорчук Светлана Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
2012

Жена: Бабичева Марина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.10.2015

Дочь: Бабичева Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Бабичева Марина

Москва, город федерального значения Москва