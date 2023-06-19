Бабичев Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1976
Рождение ребёнка
25.08.1999
Дочь: Бабичева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Григорчук Светлана Викторовна
Бракосочетание
С 1999 по 2005
Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.2003
Сын: Бабичев Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Григорчук Светлана Викторовна
Бракосочетание
2012
Жена: Бабичева Марина
Рождение ребёнка
?.10.2015
Дочь: Бабичева Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Бабичева Марина