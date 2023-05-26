Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Анисимович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Анисимович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Анисимович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Анисимович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Анисимович

Смерть
Неизвестно