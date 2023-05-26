Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Антон Иванович
Отец ребёнка: Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Анисимович
Смерть
Неизвестно