Иван Анисимович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Анисим Лукич
Мать: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Антон Иванович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно