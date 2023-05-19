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Иван Анисимович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Анисим Лукич

Мать: Фекла Алексеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Антон Иванович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно