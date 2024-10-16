Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Жарков Спиридон Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1902

Муж: Козлов Николай Фомич

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.10.1905

Дочь: Козлова Елисавета Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич

Рождение ребёнка
25.07.1907

Дочь: Козлова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.12.1910

Дочь: Козлова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Козлов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.10.1914

Сын: Козлов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Козлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Козлов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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