Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Жарков Спиридон Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1902
Муж: Козлов Николай Фомич
Рождение ребёнка
11.10.1905
Дочь: Козлова Елисавета Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич
Рождение ребёнка
25.07.1907
Дочь: Козлова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич
Рождение ребёнка
08.12.1910
Дочь: Козлова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич
Рождение ребёнка
05.10.1914
Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Козлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Козлов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Фомич
Смерть
Неизвестно