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Козлов Николай Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Козлов Фома Васильевич

Мать: Козлова Акилина Степановна

Бракосочетание
23.10.1902

Жена: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.10.1905

Дочь: Козлова Елисавета Николаевна

Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
25.07.1907

Дочь: Козлова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.12.1910

Дочь: Козлова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Козлов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.10.1914

Сын: Козлов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Козлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Козлов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна

Горки, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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