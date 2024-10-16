Козлов Николай Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Козлов Фома Васильевич
Бракосочетание
23.10.1902
Рождение ребёнка
11.10.1905
Дочь: Козлова Елисавета Николаевна
Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
25.07.1907
Дочь: Козлова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.12.1910
Дочь: Козлова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
05.10.1914
Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Козлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Козлов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Козлова (Жаркова) Мария Спиридоновна
Смерть
Неизвестно