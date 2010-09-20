Богданова (Гринкевич) Нэлли Викторовна
Место рождения
Дата рождения12.03.1940
Дата смерти20.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1940
Бракосочетание
24.04.1962
Рождение ребёнка
29.01.1963
Дочь: Карноухова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Богданов Александр Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1972
Дочь: Шемякина Виктория Александровна
Отец ребёнка: Богданов Александр Петрович
Смерть
20.09.2010