Богданова (Гринкевич) Нэлли Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Гринкевич) Нэлли Викторовна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

12.03.1940

Дата смерти

20.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1940

Отец: Гринкевич Виктор Яковлевич

Мать: Гринкевич Клавдия Павловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
24.04.1962

Муж: Богданов Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1963

Дочь: Карноухова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Богданов Александр Петрович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.04.1972

Дочь: Шемякина Виктория Александровна

Отец ребёнка: Богданов Александр Петрович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
20.09.2010
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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