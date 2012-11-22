Богданов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения05.05.1940
Дата смерти22.11.2012
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.04.1962
Рождение ребёнка
29.01.1963
Дочь: Карноухова (Богданова) Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Богданова (Гринкевич) Нэлли Викторовна
Рождение ребёнка
04.04.1972
Дочь: Шемякина (Богданова) Виктория Александровна
Мать ребёнка: Богданова (Гринкевич) Нэлли Викторовна
Смерть
22.11.2012