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Богданов Александр Петрович

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Место рождения

Верхний Бурбук, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

05.05.1940

Дата смерти

22.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Богданова Анастасия Матвеевна

Верхний Бурбук, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
24.04.1962

Жена: Богданова (Гринкевич) Нэлли Викторовна

Рождение ребёнка
29.01.1963

Дочь: Карноухова (Богданова) Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Богданова (Гринкевич) Нэлли Викторовна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.04.1972

Дочь: Шемякина (Богданова) Виктория Александровна

Мать ребёнка: Богданова (Гринкевич) Нэлли Викторовна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
22.11.2012
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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