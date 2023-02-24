Пушкин Степан Павлович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1870
Отец: Пушкин Павел (Васильевич)
Мать: Пушкина жена Павла
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1888
Жена: Пушкина Анна Андреева
Рождение ребёнка
16.07.1889
Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1891
Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1895
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1896
Сын: Пушкин Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1898
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1903
Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1906
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно