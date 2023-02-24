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Пушкин Степан Павлович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Пушкин Павел (Васильевич)

Мать: Пушкина жена Павла

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1888

Жена: Пушкина Анна Андреева

Рождение ребёнка
16.07.1889

Сын: Пушкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1891

Сын: Пушкин Федор Степанович

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1895

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Пушкин Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1898

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Пушкин Денис Степанович

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1906

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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