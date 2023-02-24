Пушкин Дмитрий Степанович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения20.10.1896
Дата смерти14.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896
Отец: Пушкин Степан Павлович
Мать: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
14.07.1898
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния