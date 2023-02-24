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Пушкин Дмитрий Степанович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

20.10.1896

Дата смерти

14.07.1898

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896

Отец: Пушкин Степан Павлович

Мать: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
14.07.1898
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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