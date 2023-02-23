Пушкина жена Павла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Пушкин Павел (Васильевич)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Козакова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Пушкин Павел (Васильевич)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Пушкин Павел (Васильевич)
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1870
Солдатские выселки, Хвалынский, Саратовская, Россия