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Пушкина жена Павла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Пушкин Ераст Павлович

Отец ребёнка: Пушкин Павел (Васильевич)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Козакова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Пушкин Павел (Васильевич)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пушкин Степан Павлович

Отец ребёнка: Пушкин Павел (Васильевич)

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкин Павел (Васильевич)

Смерть
После 1870
Солдатские выселки, Хвалынский, Саратовская, Россия
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