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Пушкин Иван Степанович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

16.07.1889

Дата смерти

26.03.1892

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1889

Отец: Пушкин Степан Павлович

Мать: Пушкина Анна Андреева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
26.03.1892
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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