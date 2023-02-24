Пушкин Иван Степанович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения16.07.1889
Дата смерти26.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1889
Отец: Пушкин Степан Павлович
Мать: Пушкина Анна Андреева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
26.03.1892
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния