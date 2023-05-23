Калашникова (Краснова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Краснова) Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Краснов Павел Антонович

Мать: Краснова Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Калашников Николай Ильич

Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Алёна Ильинична

Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недорубова Фаина Ильинична

Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаронова Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпикова Лукерья Ильинична

Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Тихон Ильич

Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич

Смерть
Неизвестно