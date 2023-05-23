Калашникова (Краснова) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Алёна Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недорубова Фаина Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаронова Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпикова Лукерья Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калашников Илья Алексеевич
Смерть
Неизвестно