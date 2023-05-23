Краснов Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Калашникова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно