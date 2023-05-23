Краснов Павел Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Калашникова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Пелагея Ефремовна

Смерть
Неизвестно