Боженков Иван Несторов
Место рождения
Дата рождения22.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1883
Отец: Нестор Трофимов
Мать: Стефанида Иванова
Крещение
23.09.1883
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Иванова
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Боженков Иванов
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Иванова
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
13.03.1916
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно