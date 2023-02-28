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Боженков Иван Несторов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1883

Отец: Нестор Трофимов

Мать: Стефанида Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
23.09.1883
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Иванова

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Боженков Иванов

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Иванова

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1916

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Васильева

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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