Агриппина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Иванова
Отец ребёнка: Боженков Иван Несторов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Боженков Иванов
Отец ребёнка: Боженков Иван Несторов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Иванова
Отец ребёнка: Боженков Иван Несторов
Рождение ребёнка
13.03.1916
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Боженков Иван Несторов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно