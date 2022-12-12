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Агриппина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Иванова

Отец ребёнка: Боженков Иван Несторов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Боженков Иванов

Отец ребёнка: Боженков Иван Несторов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Иванова

Отец ребёнка: Боженков Иван Несторов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1916

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Боженков Иван Несторов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженков Иван Несторов

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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