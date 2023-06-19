Хачинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Хачинъ Кузьма
Мать: Хачина Марина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евлампия
Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хачинъ Мефодий
Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Хачинъ Андрей
Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хачинъ Иванъ
Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно