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Хачинъ Михаилъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Хачинъ Кузьма

Мать: Хачина Марина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евлампия

Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хачинъ Мефодий

Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Хачинъ Андрей

Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хачинъ Иванъ

Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Хачина Авдотья Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хачина Авдотья Никифорова