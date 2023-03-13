Хачина Авдотья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачина Авдотья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евлампия

Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хачинъ Мефодий

Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Хачинъ Андрей

Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хачинъ Иванъ

Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачинъ Михаилъ

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