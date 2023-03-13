Хачина Авдотья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евлампия
Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хачинъ Мефодий
Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1848
Сын: Хачинъ Андрей
Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хачинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Хачинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хачинъ Михаилъ