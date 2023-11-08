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Федорченко Иван Федорович

Место рождения

Днепропетровская обл Пятихатский район,село Желтое

Дата рождения

10.06.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепропетровская обл Пятихатский район,село Желтое
Бракосочетание
1954

Жена: Федорченко Зоя по документам Анфиса

Алма-Ата
Награда
12.05.1986
Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат им. 50-летия Октябрьской революции Министерства легкой промышленности Казахской ССР
Бронзовая медаль Номер постановления 247-н
Образование
Неизвестно
3 класса
Награда
Неизвестно
Бронзовая медаль ВДНХ за профессиональное мастерство и передачу опыта работы молодым молодым рабочим
Смерть
Неизвестно
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