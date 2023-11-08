Федорченко Иван Федорович
Место рожденияДнепропетровская обл Пятихатский район,село Желтое
Дата рождения10.06.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1931
Днепропетровская обл Пятихатский район,село Желтое
Бракосочетание
1954
Алма-Ата
Награда
12.05.1986
Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат им. 50-летия Октябрьской революции Министерства легкой промышленности Казахской ССР
Бронзовая медаль Номер постановления 247-н
Образование
Неизвестно
3 класса
Награда
Неизвестно
Бронзовая медаль ВДНХ за профессиональное мастерство и передачу опыта работы молодым молодым рабочим
Смерть
Неизвестно