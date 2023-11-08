Федорченко (Дубинина) Зоя по документам Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1933
Дата смертиОколо 2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1933
Работа или профессия
1951
Омск
Работа на телевизионном заводе
Бракосочетание
1954
Алма-Ата
Работа или профессия
Неизвестно
БВХ начальник цеха.
Отмечена грамотами. Доска почета
Образование
Неизвестно
4 класса школы
Смерть
Около 2007