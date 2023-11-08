Федорченко (Дубинина) Зоя по документам Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорченко (Дубинина) Зоя по документам Анфиса

Федорченко (Дубинина) Зоя по документам Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1933

Дата смерти

Около 2007

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1933

Отец: Дубина Моисей Максимович

Мать: Дубина Александра Елизаровна

Работа или профессия
1951
Омск
Работа на телевизионном заводе
Бракосочетание
1954

Муж: Федорченко Иван Федорович

Алма-Ата
Работа или профессия
Неизвестно
БВХ начальник цеха.
Отмечена грамотами. Доска почета
Образование
Неизвестно
4 класса школы
Смерть
Около 2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close