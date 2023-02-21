Аржанухин Пётр Михайлович
Место рожденияРоссия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Дата рождения20.11.1888
Дата смерти08.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1888
Отец: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Мать: Пелагея Ефимовна
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Смерть
08.11.1961
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
21.08.2013
Сын: Аржанухин Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область