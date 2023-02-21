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Аржанухин Пётр Михайлович

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Место рождения

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости

Дата рождения

20.11.1888

Дата смерти

08.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1888

Отец: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мать: Пелагея Ефимовна

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Смерть
08.11.1961
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
21.08.2013

Сын: Аржанухин Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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