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Ульян Фёдоров

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: ?

Мать: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1844

Жена: Марфа (Мария Маркова) Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1848

Сын: Федосий Ульянов

Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1848

Сын: Матвей Ульянов

Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Стефан Ульянов

Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1855

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1858

Сын: Иван Ульянов

Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Василий Ульянов

Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Роман Ульянов

Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова

Смерть
Неизвестно
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