Ульян Фёдоров
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1844
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1848
Сын: Федосий Ульянов
Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1848
Сын: Матвей Ульянов
Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Стефан Ульянов
Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова
Рождение ребёнка
24.05.1855
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1858
Сын: Иван Ульянов
Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Василий Ульянов
Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Роман Ульянов
Мать ребёнка: Марфа (Мария Маркова) Миронова
Смерть
Неизвестно