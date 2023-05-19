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Василий Ульянов

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ульян Фёдоров

Мать: Марфа (Мария Маркова) Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Евдокия Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1890

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1893

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Ульяния Кононова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1902

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Ульяния Кононова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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