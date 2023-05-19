Василий Ульянов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ульян Фёдоров
Бракосочетание
25.01.1887
Жена: Евдокия Максимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1888
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
27.09.1890
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
09.10.1893
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
01.08.1899
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Бракосочетание
21.01.1901
Жена: Ульяния Кононова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1902
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Ульяния Кононова
Смерть
Неизвестно