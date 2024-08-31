Анна Николаевна (возможно Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Фомина (Бельчанинова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Бельчанинов Петр Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Бельчанинов Александр Петрович
Отец ребёнка: Бельчанинов Петр Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1914
Сын: Бельчанинов Константин Петрович
Отец ребёнка: Бельчанинов Петр Федорович
Смерть
Неизвестно