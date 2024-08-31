Анна Николаевна (возможно Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна (возможно Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельчанинов Петр Федорович

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Фомина (Бельчанинова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Бельчанинов Петр Федорович

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Бельчанинов Александр Петрович

Отец ребёнка: Бельчанинов Петр Федорович

Рождение ребёнка
21.05.1914

Сын: Бельчанинов Константин Петрович

Отец ребёнка: Бельчанинов Петр Федорович

Смерть
Неизвестно

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