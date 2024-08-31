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Бельчанинов Петр Федорович

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Место рождения

Ящера, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1883

Отец: Бельчанинов Федор Даниилович

Мать: Бельчанинова Мария Ивановна

Ящера, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаевна (возможно Егоровна)

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Фомина (Бельчанинова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Анна Николаевна (возможно Егоровна)

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Бельчанинов Александр Петрович

Мать ребёнка: Анна Николаевна (возможно Егоровна)

Рождение ребёнка
21.05.1914

Сын: Бельчанинов Константин Петрович

Мать ребёнка: Анна Николаевна (возможно Егоровна)

Смерть
Неизвестно

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