Бельчанинов Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения25.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Фомина (Бельчанинова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Анна Николаевна (возможно Егоровна)
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Бельчанинов Александр Петрович
Мать ребёнка: Анна Николаевна (возможно Егоровна)
Рождение ребёнка
21.05.1914
Сын: Бельчанинов Константин Петрович
Мать ребёнка: Анна Николаевна (возможно Егоровна)
Смерть
Неизвестно