(Чернышева) Матрена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1731
Сын: Чернышевъ Кузьма
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Чернышевъ Трифанъ
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1736
Сын: Чернышевъ Петръ
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Чернышевъ Архипъ
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Чернышевъ Фаддей
Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышевъ Иванъ