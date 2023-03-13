(Чернышева) Матрена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышева) Матрена Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Чернышевъ Кузьма

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Чернышевъ Трифанъ

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Чернышевъ Петръ

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Чернышевъ Архипъ

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Чернышевъ Фаддей

Отец ребёнка: Чернышевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышевъ Иванъ