Чернышевъ Трифанъ
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Чернышевъ Иванъ
Мать: Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1764
Сын: Чернышевъ Андрей
Мать ребёнка: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Чернышевъ Алексей
Мать ребёнка: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чернышевъ Кондратий
Мать ребёнка: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно