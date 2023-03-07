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Чернышевъ Трифанъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Чернышевъ Иванъ

Мать: Матрена Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Чернышевъ Андрей

Мать ребёнка: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Чернышевъ Алексей

Мать ребёнка: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чернышевъ Кондратий

Мать ребёнка: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Анна (Ирина) Спиридонова

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