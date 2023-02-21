Меднов Андрей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меднов Андрей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Меднов Семён Игнатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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