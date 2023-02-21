Меднов Андрей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Меднов Семён Игнатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно