Меднов Семён Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меднов Игнат
Мать: не указана
село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: не указана
село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фроленко Анна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно