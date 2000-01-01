Скворцова (Меднова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцова (Меднова) Екатерина Андреевна

Скворцова (Меднова) Екатерина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меднов Андрей Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close