Скворцова (Меднова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меднов Андрей Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан