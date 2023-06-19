Pessel (Edelstein) Maria
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Эдельштейн Израиль Зельманович
Мать: Edelstein Gitl
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Rivlina Anna
Отец ребёнка: Pessel Abram
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pessel Abram
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Черноусова Сарра
Отец ребёнка: Pessel Abram
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pessel Abram
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1975
Смерть
1975