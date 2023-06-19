Pessel (Edelstein) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pessel (Edelstein) Maria

Место рождения

Каховка

Дата рождения

1888

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Эдельштейн Израиль Зельманович

Мать: Edelstein Gitl

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Rivlina Anna

Отец ребёнка: Pessel Abram

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pessel Abram

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Черноусова Сарра

Отец ребёнка: Pessel Abram

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pessel Abram

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1975
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва