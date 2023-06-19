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Смердов Семен Яковлевич

Место рождения

Крутик

Дата рождения

02.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1893

Отец: Смердов Яков Артемьевич

Мать: Дарья Харитоновна

Крещение
03.02.1893 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.

Дочь: Смердова Анфия Семеновна

Мать ребёнка: Смердова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
22.12.1915 ст.

Сын: Смердов Николай Семенович

Мать ребёнка: Смердова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смердова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно