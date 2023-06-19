Смердов Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1893
Отец: Смердов Яков Артемьевич
Мать: Дарья Харитоновна
Крещение
03.02.1893 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.
Дочь: Смердова Анфия Семеновна
Мать ребёнка: Смердова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1915 ст.
Сын: Смердов Николай Семенович
Мать ребёнка: Смердова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно