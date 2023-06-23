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Дарья Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смердов Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
10.11.1889 ст.

Сын: Смердов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
31.07.1891 ст.

Дочь: Смердова Соломония Яковлевна

Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
02.02.1893

Сын: Смердов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
15.09.1895 ст.

Сын: Смердов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
18.07.1897 ст.

Сын: Смердов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.

Дочь: Смердова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич

Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.

Дочь: Смердова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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