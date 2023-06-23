Дарья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
31.07.1891 ст.
Дочь: Смердова Соломония Яковлевна
Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
02.02.1893
Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
15.09.1895 ст.
Сын: Смердов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
18.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.
Дочь: Смердова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.
Дочь: Смердова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Смердов Яков Артемьевич
Смерть
Неизвестно