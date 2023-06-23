Смердова (Пашкина) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Пашкин Михаил Иерофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.
Дочь: Смердова Анфия Семеновна
Отец ребёнка: Смердов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
22.12.1915 ст.
Сын: Смердов Николай Семенович
Отец ребёнка: Смердов Семен Яковлевич
Смерть
Неизвестно