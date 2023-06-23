Смердова (Пашкина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смердова (Пашкина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Пашкин Михаил Иерофеевич

Мать: не указана

Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смердов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.

Дочь: Смердова Анфия Семеновна

Отец ребёнка: Смердов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
22.12.1915 ст.

Сын: Смердов Николай Семенович

Отец ребёнка: Смердов Семен Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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