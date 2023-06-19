Романовъ Федотовъ Родионъ
Место рождения
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Романовъ Федотъ
Мать: Романова Евдокия Кузмина
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Федотова Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Федотовъ Кирилъ
Мать ребёнка: Федотова Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Федотова Василиса Федорова
Бракосочетание
Неизвестно