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Романовъ Федотовъ Родионъ

Место рождения

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Романовъ Федотъ

Мать: Романова Евдокия Кузмина

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Федотова Василиса Федорова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Федотовъ Кирилъ

Мать ребёнка: Федотова Василиса Федорова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Федотова Василиса Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Василиса Федорова